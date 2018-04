Governo, consiglio dei ministri cominciato alle 11,10

Roma, 26 apr. - Il consiglio dei ministri è iniziato alle 11,10. Sul tavolo del governo ci sono, tra l'altro, il Documento di economia e finanza e il decreto su Alitalia.

L'ordine del giorno del Consiglio prevede: il decreto legge con "misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia"; l'esame preliminare del Regolamento recante disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; il Def; leggi regionali e "varie ed eventuali".