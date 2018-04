M5s: per Alitalia governo uscente stabilisca solo proroga

Roma, 26 apr. - "Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe affrontare la spinosa e pluriennale crisi Alitalia con un decreto ad hoc. Ufficialmente, per chiedere una proroga sulla valutazione della situazione della compagnia di bandiera. Proroga giusta, visto il governo uscente. Ma che non si inserisca alcun vincolo, né per Lufthansa né per altri. Il nuovo governo dovrà avere le mani libere per gestire al meglio la crisi di Alitalia". Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Giulia Lupo, Andrea Cioffi, Lorenzo Fioramonti, Agostino Santillo, Massimiliano De Toma, la consigliera regionale Roberta Lombardi, la consigliera comunale di Roma Agnese Catini e la candidata sindaco del comune di Fiumicino Fabiola Velli.