Al via assemblea Rcs, invariate quote maggiori azionisti

Milano, 26 apr. - Ha preso il via a Milano l'assemblea annuale di Rcs Mediagroup. In base all'elenco dei soci con partecipazioni superiori al 3%, la cui lettura è stata data dal presidente e amministratore delegato Urbano Cairo, le quote dei maggiori azionisti risultano invariate: Diego Della Valle 7,32%, Mediobanca 9,93%, gruppo Unipol 4,89%, ChemChina (Pirelli) 4,73%, gruppo Cairo 59,83%.

I principali punti all'ordine del giorno prevedono, nella parte ordinaria, l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e la nomina del collegio sindacale, mentre nella parte straordinaria i soci sono chiamati ad approvare una riduzione del capitale sociale da 475,13 a 411,32 milioni di euro a copertura delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (nell'importo residuo a seguito dell'utilizzo dell'utile realizzato nell'esercizio 2017 e delle riserve). Si propone inoltre un'ulteriore riduzione del capitale sociale da 411,32 e 270 milioni di euro finalizzata a riequilibrare la struttura del patrimonio netto della società tra capitale e riserve.