Armenia, prosegue la protesta: Mosca si impone come mediatore -2

Roma, 26 apr. - Da parte sua, il parlamentare e oppositore di lunga data Pashinyan, che il 13 aprile ha mobilitato decine di migliaia di persone per le proteste contro il primo ministro Sargsyan e il suo partito repubblicano nella capitale Erevan, è stato ricevuto ieri all'ambasciata russa in questa ex repubblica sovietica del Caucaso meridionale, secondo una dichiarazione della missione diplomatica russa. "La parte russa ha invitato gli organizzatori di manifestazioni e parate a un dialogo costruttivo con le autorità e le altre forze politiche", è stato riferito, sottolineando che "la situazione deve essere risolta solo all'interno del campo costituzionale e nell'interesse di tutti i cittadini dell'Armenia".

Finora, la Russia, che assorbe circa un quarto delle esportazioni armene e ha una base militare nel Paese, si era tenuta fuori dalla crisi che ha portato alle dimissioni del primo ministro dopo undici giorni di protesta. Il Cremlino ha sempre sottolineato che si trattava di un "affare interno armeno". Da parte loro, i manifestanti armeni che protestavano contro il partito al governo si stanno preparando oggi a bloccare le strade di Erevan su invito di Pashinyan, la cui candidatura al posto di premier sarà proposta nei prossimi giorni dal blocco di opposizione Yelk. Una manifestazione su larga scala è stata programmata anche nel pomeriggio a Piazza della Repubblica, nel centro di Erevan, simbolo della protesta contro Sargsyan.

(fonte afp)