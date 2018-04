Uil: Piemonte a marzo regione più cassintegrata d'Italia

Torino, 26 apr. - Il Piemonte è la regione con più cassa integrazione. Lo rileva il terzo rapporto 2018 della Uil Piemonte relativo al mese di marzo. Nella regione sono stati chiesti 3,9 milioni di ore di cig, in aumento del 50,5% rispetto al mese precedente. A marzo, i lavoratori piemontesi tutelati sono stati 23.363, con un aumento di 7.837 unità rispetto al mese precedente. Il dato comunque, avverte il sindacato, va equilibrato con l'andamento del trimestre , 8,9 milioni di ore richieste, che invece denuncia un calo del 40,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 e una tendenza al ribasso. "Oltre alla guida di un governo - osserva Gianni Cortese , segretario regionale Uil - mancano gli investimenti pubblici e privati e una quota ancora significativa di consumi interni persi dall'inizio della crisi per l'aumento del numero di persone che versano in condizioni di disagio o povertà". Tornando ai dati del mese di marzo, Torino, con 2 milioni di ore, è la città più cassintegrata d'Italia, seguita da Roma e Milano. Nel dato del mese, che denuncia un balzo anomalo anche della cassa in deroga, spiega Cortese, si evidenzia probabilmente un calcolo delle ore sfalsato rispetto ai mesi di effettiva competenza.