Diritti Tv, Miccichè: fiducioso oggi fideiussione Mediapro

Milano, 26 apr. - "La fideiussione di MediaPro dovrebbe arrivare oggi". Ne ha fiducia il presidente della Lega Calcio, Gaetano Miccichè. "Io credo ai contratti e c'è un contratto che prevede che oggi Mediapro presenti la fidejussione. E poi credo alle persone: giovedì scorso, come sapete, il presidente di MediaPro Jaume Roures è venuto in assemblea di Lega a confermarlo", ha dichiarato Miccichè a margine dell'assemblea annuale di Rcs Mediagroup, di cui è consigliere d'amministrazione. Oggi scadono i termini per la presentazione della fideiussione da parte di MediaPro per rilevare i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di calcio.