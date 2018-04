Turchia, la denuncia di Amnesty: "Clima di paura agghiacciante" -3

Roma, 26 apr. - Il rapporto presenta numerosi casi, come quello del presidente di Amnesty in Turchia, Taner Kiliç, che è in detenzione dal giugno 2017, o il filantropo Osman Kavala, detenuto dallo scorso ottobre, entrambi accusati di legami con il tentato golpe.

Per Amnesty, il lavoro dei difensori dei diritti umani è stato "calpestato" dalle misure adottate durante lo stato di emergenza. Il rapporto analizza anche la situazione delle organizzazioni per i diritti delle comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i cui sostenitori sono "spinti alla clandestinità" secondo Amnesty. Diversi raduni LGBTI sono stati banditi negli ultimi mesi in Turchia, con il governatorato di Ankara che ha persino annunciato a novembre il divieto "fino a nuovo avviso" di tutti gli eventi culturali organizzati dalla comunità LGBTI.

(fonte afp)