Turchia, la denuncia di Amnesty: "Clima di paura agghiacciante" -2

Roma, 26 apr. - Oltre ai presunti golpisti, queste epurazioni sono state estese ai circoli filo-curdi e dell'opposizione, nonché a giudici, insegnanti o giornalisti. "Le autorità turche si sono impegnate deliberatamente e metodicamente a smantellare la società civile, bloccare i difensori dei diritti umani, chiudere le organizzazioni e creare un clima di paura agghiacciante", ha affermato Gauri van Gulik, direttore del programma Europa di Amnesty International.

Secondo Amnesty, sono state chiuse oltre 1.300 associazioni e 180 media. Ankara accusa il predicatore ed ex alleato del presidente Recep Tayyip Erdogan, Fethullah Gulen, di essere la mente del tentativo di colpo di Stato. Gulen, che vive negli Stati uniti, nega qualsiasi coinvolgimento. "La protratta e crescente repressione sta ostacolando il lavoro vitale dei difensori dei diritti umani in Turchia e sta facendo precipitare una grande parte della società in uno stato di costante paura", ha dichiarato Amnesty in una nota. (fonte afp) (segue)(Segue)