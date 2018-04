Turchia, la denuncia di Amnesty: "Clima di paura agghiacciante"

Roma, 26 apr. - Amnesty International ha accusato oggi le autorità turche di aver imposto un "clima di paura agghiacciante" dopo il fallito golpe del 2016, prendendo di mira anche i difensori dei diritti umani. "Un'atmosfera di paura agghiacciante si sta diffondendo nella società turca mentre il governo continua a usare lo stato di emergenza per ridurre lo spazio per dissidenti o opinioni alternative", si legge in un nuovo rapporto.

Lo stato d'emergenza è stato introdotto a luglio 2016, pochi giorni dopo un tentativo di golpe: da allora è stato sempre rinnovato. In questo contesto sono state compiute epurazioni senza precedenti, durante le quali sono state arrestate più di 50.000 persone, mentre oltre 140.000 sono state licenziate o sospese. (fonte afp) (segue)(Segue)