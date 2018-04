Boccia: prossimo governo istituisca ministero per il Mare

Roma, 26 apr. - "Confindustria auspica che il prossimo governo voglia istituire un ministero per il Mare che sappia e possa dare impulso e sviluppo a una delle componenti più brillanti della nostra economia, in grado di produrre ricchezza e creare occupazione per il Paese". A lanciare la proposta, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

"L'economia del mare - ha detto Boccia - è punto di forza dell'economia italiana e lo può diventare sempre di più se dotata di una governance appropriata che tenga conto delle sue specificità ed enormi potenzialità".