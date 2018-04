Enel migliora la propria offerta per Eletropaulo

Roma, 26 apr. - Enel Brasil Investimentos Sudeste, società controllata da Enel, ha annunciato di avere migliorato i termini della sua offerta pubblica volontaria per l`acquisto dell`intero capitale di Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, lanciata lo scorso 17 aprile, attraverso un incremento del corrispettivo per azione da 28,0 a 32,0 reais brasiliani per azione. Lo comunica Enel.

I base ai termini dell`offerta così modificata, "l`investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente", si legge in una nota.

Subito dopo l`annuncio dell`incremento di prezzo da parte di Enel Sudeste, Eletropaulo ha reso nota la decisione del suo Cda di annullare l`aumento di capitale in corso. "Per agevolare la decisione di Eletropaulo e consapevole della preoccupazione di tale società di essere effettivamente in grado in un secondo momento di acquisire mezzi finanziari, Enel Sudeste si è impegnata a sottoscrivere un successivo aumento di capitale della stessa Eletropaulo, per almeno il medesimo ammontare (1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente), sia nel caso in cui la propria Offerta prevalga sulle altre sia nell`eventualità in cui nessuna delle offerte pubbliche lanciate su Eletropaulo abbia esito positivo, come già annunciato al mercato gli scorsi 19 aprile e 23 aprile", prosegue la società.

"L`Offerta rimane condizionata, tra l`altro, all`acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo", conclude Enel.