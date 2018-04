Bindi: prima il Paese, poi il Pd. Valutare accordo con i 5 stelle

Roma, 26 apr. - "Prima vengono gli interessi del Paese, poi quelli del Pd. Perciò penso che occorra valutare se un accordo con i 5Stelle sia possibile". Lo ha detto Rosy Bindi, esponente del Partito democratico, in una intervista a Repubblica.

"Ma attenzione, non è che si vanno a vedere le carte in nome di un nobile motivo - ha aggiunto l'ex presidente della commissione antimafia - e poi lo si trasforma in un accordo di potere, sulle poltrone, sul numero dei ministeri, su chi va a Palazzo Chigi e chi no".

"Trovo sconcertante - ha detto Bindi a proposito delle critiche al reggente del Pd Martina sull'apertura a una trattativa - che si reagisca in questo modo sul metodo, che ritengo ineccepibile. Ho apprezzato la disponibilità al confronto sui temi che fanno la differenza: l`Europa, la democrazia rappresentativa, la lotta alle disuguaglianze". Quanto a Matteo Renzi e alla battaglia politica apertasi fra i dem, "ho contestato - ha sottolineato - la sua leadership ma non mi riconosco nella classe dirigente che non gli si è mai opposta e che adesso ritiene di essere in grado di prendere il testimone. Il dopo Renzi non può essere rappresentato dal vice di Renzi, dal presidente del Pd renziano, dai ministri del governo Renzi né da un`opposizione interna troppo flebile".