Anzaldi: M5S? Ci hanno insultato, dovrebbero chiedere scusa

Roma, 26 apr. - Il no di Michele Anzaldi, deputato del Pd intervistato da Avvenire, a una intesa con il M5S: "Perché ci hanno insultato su tutto. Dovrebbero dimostrare - ha spiegato - il loro senso di colpa e chiedere scusa. Poi dirci come sono cambiati i loro programmi: sono ancora euroscettici, contro la Fornero e i vaccini?".

C`è chi dice che non hanno esperienza e vanno educati. "Bene. Mi devi convincere che eri analfabeta, non eri educato e che ora le cose sono cambiate", ha replicato l'esponente renziano.

Per Anzaldi non sarà necessario consultare la base dei democratici: "No, qualunque voto ci ha visti compatti. Il nostro popolo è contrario. La direzione basta e avanza".