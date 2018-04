Roma, 26 apr. - Le attività internazionali di Deutsche Bank nella banca commerciale e private "vogliono focalizzarsi sui mercati in crescita come Italia e Spagna mentre nel Wealth Management la banca punta a crescere in Germania e nei mercati internazionali". "Intendiamo - ha detto il Ceo Christian Sewing - far crescere il business della banca commerciale e private e Dws".