Gozi: Martina pro-accordo con M5S non è stato garante di tutti

Roma, 26 apr. - "Io sono per rispondere no all`offerta di Di Maio". Lo ha detto Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, esponente del Pd, in una intervista al Corriere della sera. "Sia chiaro, i dieci punti dei 5 stelle saranno anche di buon senso. Ma loro sono per abolire il Jobs act? Bene, noi no. Loro sono per l`abolizione della riforma Fornero? Noi no".

"Sull`offerta di Di Maio forse Martina - ha osservato Gozi - ha accelerato troppo. Ha fatto una fuga in avanti, si è sbilanciato. Proprio per questo è necessaria una verifica in Direzione nazionale che faccia chiarezza, una volta per tutte, sulla posizione ufficiale del Partito democratico".

A giudizio di Gozi "Martina non è stato garante della posizione di tutti proprio perché, e lo si è capito molto bene dalla sua dichiarazione all`uscita dall`incontro con Roberto Fico, ha preso una posizione netta a favore del possibile accordo con i 5 Stelle. Non è stato una figura super partes ma ha preso una strada ben precisa, diventando una delle parti in causa. Insieme a molti dei ministri uscenti".

In ogni caso, "alle condizioni di oggi, non credo proprio che in Direzione ci saranno i numeri a favore di un governo coi 5 stelle". Nulla da dire su Matteo Renzi: "Io parlo per me. Però è sotto gli occhi di tutti che, in questo momento, nel Pd esiste una linea degli ex ministri e una linea dei renziani. Ci si conterà nella direzione, si farà questa verifica e tutti i dubbi, a quel punto, saranno fugati".