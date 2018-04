F. Boccia (Pd): patto con M5S, Renzi ci aiuti a trovare soluzione

Roma, 26 apr. - Il Partito democratico si deve confrontare con il M5S. Lo ha ribadito Francesco Boccia, esponente di Fronte democratico, l'area guidata da Michele Emiliano, in una intervista ad Avvenire. "Erano le nostre posizioni già ai tempi del congresso Pd, a maggior ragione - ha spiegato - lo sono dopo il voto degli italiani. Per noi ora è quasi naturale pensare a un dialogo con i 5 Stelle. Con Salvini non abbiamo nulla da spartire, siamo inconciliabili. Con il M5s, restano punti di distanza. Però sulle politiche sociali, sull`ambiente e sulla lotta alla povertà si può fare un patto politico".

Secondo Boccia "Non si può far politica dicendo 'non vedo, non sento e non parlo'. Non c`entra nulla con la storia del Pd e con la nostra anima sociale. Noi dobbiamo tornare nelle periferie, nei luoghi degli ultimi a rappresentare il popolo della sinistra che ha votato M5s".

A una domanda sul ruolo svolto dall'ex segretario dem Matteo Renzi, che si oppone alla trattativa e quindi rappresenterebbe "il problema", Boccia ha risposto: "No, il mio appello a Renzi è: aiutaci a trovare una soluzione. Sapendo che questo ci potrà aiutare anche a fare un congresso serio sui contenuti e non divisivo. Una spaccatura ora lo trasformerebbe inevitabilmente in uno scontro durissimo".