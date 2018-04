Fedriga: Pd-M5S? Sarebbe una stagione di più tasse per tutti

Roma, 26 apr. - Se il Movimento 5 stelle e il Partito democratico trovassero un accordo per governare insieme sarebbe come escludere del tutto il Nord che ha votato in prevalenza per il centrodestra. Ne è convinto Massimiliano Fedriga, candidato leghista alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. "Escludere così un'area del Paese che in modo netto ha votato centrodestra - ha affermato in una intervista al quotidiano Il Tempo - è irresponsabile e credo che i cittadini daranno una risposta forte dal punto di vista elettorale a partire da queste elezioni in Friuli Venezia Giulia".

"Non solo addio flat tax ma 'evviva le tasse' con un governo del genere. Sarebbe - ha aggiunto l'esponente del Carroccio - una stagione di più tasse per tutti: preoccupante soprattutto per chi ha intenzione di investire in questo Paese".