Nucleare Iran, Teheran e Mosca irremovibili: no a nuovo accordo -2

Roma, 26 apr. - Le dichiarazioni di Trump e Macron hanno ricevuto una risposta aspra da parte di Teheran. "Insieme a un leader di un paese europeo, (gli Stati uniti) dicono: 'Vogliamo decidere su un accordo concluso a sette'. Per fare cosa? Con quale diritto?" ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani. "Con questo accordo, abbiamo fatto cadere ogni accusa e dimostrato che gli Stati Uniti e Israele hanno mentito sull'Iran per decenni", ha affermato. Rohani ha quindi attaccato Trump: "Non hai esperienza in politica, in materia di diritto o di accordi internazionali. Un venditore, un uomo d'affari, un costruttore di torri, come può esprimere un giudizio su affari internazionali?"

Da parte sua, anche la Russia si è dimostrata irremovibile sulla impossibilità di rinegoziare il testo. Questo accordo è "senza alternative", ha tagliato corto il Cremlino.

(fonte afp)