Nucleare Iran, Teheran e Mosca irremovibili: no a nuovo accordo

Roma, 26 apr. - Iran e Russia hanno categoricamente respinto ogni ipotesi di nuovo accordo sul programma nucleare di Teheran, evocato dai presidenti Donald Trump ed Emmanuel Macron: quest'ultimo si è detto molto pessimista riguardo alle possibilità di salvare il testo attuale.

Ieri, intanto, Germania, Regno unito e Unione europea hanno ribadito il loro impegno per l'accordo del 2015 che prevede una graduale revoca delle sanzioni contro l'Iran in cambio di garanzie sulla volontà del Paese di non dotarsi dell'arma atomica. Frutto di difficili negoziati tra Iran e Gruppo 5+1 (Germania, Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia), l'accordo di Vienna è stato descritto come "ridicolo" da Donald Trump.

Il presidente Usa, fermo oppositore dell'accordo, annuncerà il 12 maggio se gli Stati uniti usciranno dall'intesa, mentre Macron ha chiesto un "nuovo accordo" più completo. Ieri sera, il capo di Stato francese ha manifestato pessimismo riguardo all'atteggiamento di Trump. "L'analisi razionale di tutte le sue affermazioni non mi fa pensare che farà di tutto per mantenere" l'intesa firmata con l'Iran, ha dichiarato alla stampa.

(fonte afp)