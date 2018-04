All'Unistra di Perugia anche un quarantenne si candida a rettore

Roma, 26 apr. - Entro il 7 maggio dovranno essere presentate le candidature per il rettorato dell'Università per stranieri di Perugia e negli ultimi giorni tra i vari nomi in lizza sta circolando con insistenza quello del professor Enrico Terrinoni, 42 anni, docente di Letteratura inglese. La candidatura, la sua come le altre di cui si sta discutendo da qualche giorno, non è stata ancora ufficializzata ma quel che è certo è che un pezzo di Palazzo Gallenga sta puntando in queste ore sul professore. La corsa verso il rettorato, si chiuderà il 6 giugno con le elezioni in cui sarà scelto il successore di Giovanni Paciullo, giunto al termine del suo secondo e ultimo triennio alla guida di Palazzo Gallenga.

La candidatura di Terrinoni segnerebbe una novità di rilievo, a partire dal dato anagrafico: Terrinoni, a differenza degli altri nomi in pista, è ben lontano dalla pensione, e quindi potrebbe garantire a un progetto di rilancio della Stranieri un orizzonte temporale più ampio.

Terrinoni, con alle spalle un dottorato in Irlanda conseguito nel 2004, è anche traduttore (tra i tanti lavori, quelli fatti sull`«Ulisse» e sul «Finnegans Wake» di James Joyce) per alcune delle più importanti case editrici italiane, come Feltrinelli, Adelphi e Newton Compton; è autore di numerosi libri e collaboratore di alcuni giornali (come Il Manifesto) e riviste. Un curriculum ricco e di spessore per una possibile guida della Stranieri.

Terrinoni, in vista di una possibile candidatura ha dichiarato: "In questa fase difficile della vita del nostro ateneo è bene non farci illusioni circa la situazione critica che da qualche anno abbiamo tutti sotto gli occhi; ma è anche bene non cedere a forme di pessimismo catastrofista. Dietro le parole "Ambasciatrice dell'Italia nel Mondo" che accompagnano lo stemma della nostra università, dobbiamo tornare a riconoscere non solo una nostra missione comune, ma anche un sogno e una visione, superando particolarismi e antichi conflitti interni. Capitini parlava di "italianità aperta" come vocazione della Stranieri che diffondendo la cultura italiana non intendeva affermare un primato ma offrire al mondo un patrimonio universale. Il nostro intento istituzionale deve quindi essere quello di aprirci agli stranieri riconoscendo l'altro che è in noi, sostenendo l'integrazione di studenti provenienti da comunità lontane e spesso in difficoltà nella nostra società. Divulgando in modo critico la grammatica profonda della cultura italiana, noi svolgiamo un'azione fondamentale di cooperazione e di scambio interculturale. Bisognerà ritornare a dare un senso alto, critico, alla nostra vocazione pedagogica"

"Se l'università non deve rassegnarsi al declino, c'è bisogno di orgoglio, di libertà, e di volontà di riscatto. E per quanto ci riguarda, è cruciale recuperare le radici profonde della visione da cui nasce il nostro ateneo. Questo significa superare i limiti autoimposti al nostro mondo. Ristrutturarne le frontiere dal di dentro conservando lo spirito di un sogno antico che ancora sopravvive. Sarà necessario tradurci, e dunque cambiare - perché la traduzione non è solo spostamento ma anche rigenerazione - per rendere visibile ed efficace il messaggio di cui siamo portatori: veicolare la nostra cultura e condividerla, per conoscerne più a fondo le potenzialità, i pregi, e perché no anche i difetti".

"E un difetto in cui siamo incorsi di recente è stato talvolta quello di pensarci difensori ognuno di uno specifico particulare, declinato variamente in senso disciplinare, ma anche locale, cittadino, regionale. L'Università per Stranieri di Perugia deve invece avere una missione più ampia, più lungimirante, per risollevarsi e al contempo non cedere alle sirene della rassegnazione. Solo così, paradossalmente, i valori di Perugia e dell'Umbria potranno essere valorizzati come patrimonio nazionale, europeo e mondiale - per il bene della città, della regione, della nazione, della cultura universale e di scenari in cui l'Italia ha da sempre, in virtù di quell'umanesimo oggi ridotto e semplificato nell'idea di humanities, giocato un ruolo di primo piano. [ ]