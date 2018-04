Deutsche Bank, in I trimestre utile -79%. Ad: in arrivo tagli

Roma, 26 apr. - Ricavi e utile in calo per Deutsche Bank nel primo trimestre dell'anno. Il colosso tedesco ha registrato un utile netto in diminuzione del 79% a 120 milioni di euro. L'utile pre-imposte è diminuito del 51% a 432 milioni di euro e i ricavi netti sono stati 7 miliardi di euro in calo del 5%.

Il nuovo Ad, Christian Sewing, ha annunciato forti tagli, tra cui quelli alla divisione corporate and investment banking. "Dobbiamo agire con decisione e aggiustare la nostra strategia", ha affermato il Ceo.