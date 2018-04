Caso Alfie, polizia indagherà contro minacce online a medici -2

Roma, 26 apr. - Ieri, intanto, una corte d'appello ha respinto l'ultimo disperato ricorso dei legali della famiglia e stabilito che il bambino non potrà essere trasferito a Roma. All'udienza non erano presenti i genitori di Alfie Stevens ma i loro legali e un rappresentante dell'ambasciata italiana, dopo che l'Italia ha concesso la cittadinanza al bambino.

Alla sentenza gli avvocati di Tom Evans e Kate James, i genitori di Alfie, hanno reagito ventilando ipotesi di risposta sul piano legale, compresa quella di denunciare per "cospirazione in omicidio" il personale medico in caso di decesso del bambino.