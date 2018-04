New York, 26 apr. - Il direttore finanziario Bob Shanks ha spiegato che il trimestre "è stato in linea alle attese e al nostro outlook per l'anno intero, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare di più".

Il titolo Ford ieri a Wall Street è salito dell'1,37% a 11,11 dollari. Nel dopo-mercato ha guadagnato quasi il 3%. Dall'inizio del 2018 ha perso l'11% e negli ultimi 12 mesi ha decelerato del 3%.