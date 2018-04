Ford: trimestrale sopra stime, intende tagliare di più i costi -2

New York, 26 apr. - Puntando su tagli ai costi e su misure di efficienza per 11,5 miliardi di dollari in aree che spaziano dal marketing all'ingegneria passando per le materie prime e l'IT, Ford ha tagliato di 5 miliardi a 29 miliardi le spese in capitale previste tra il 2019 e il 2022. Entro quell'anno, il gruppo intende portare a 25,5 miliardi il taglio dei costi contro quello da 14 miliardi indicato lo scorso autunno.

In una nota, l'amministratore delegato Jim Hackett ha ribadito il suo impegno a compiere "le azioni appropriate per spingere una crescita redditizia e per massimizzare i rendimenti generati dalle nostre attività nel lungo termine". Il Ceo ha aggiunto che entro il 2020 in Nord America Ford avrà un "portafoglio vincente" composto al 90% da truck, Suv e veicoli commerciali. "L'azienda non investirà nella prossima generazione di auto Ford tradizionali in Nord America, dato il declino della domanda e della redditività ad esse assiciato", ha precisato.

(segue)(Segue)