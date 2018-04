Ford: trimestrale sopra stime, intende tagliare di più i costi

New York, 26 apr. - Ford Motor intende tagliare ulteriormente i costi e ridurre i suoi investimenti nei modelli di auto che non rendono puntando sui veicoli più redditizi (truck e Suv) con cui punta a raggiungere entro il 2020, due anni prima del previsto, margini di profitto dell'8%. Le indicazioni del secondo produttore americano di auto dietro a General Motors e davanti a Fiat Chrysler Automobiles sono giunte insieme a una trimestrale che ha superato le stime degli analisti.

Nei tre mesi al 31 marzo scorso, l'azienda di Detroit ha messo a segno utili per 1,7 miliardi di dollari di utili, in rialzo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Escludendo voci straordinarie, i profitti per azione sono stati di 43 centesimi contro i 41 centesimi attesi degli analisti.

I ricavi sono aumentati del 7% annuo a 42 miliardi di dollari, sopra i 36,8 miliardi previsti dal consenso.

