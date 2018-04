Facebook stupisce, utili e ricavi sopra attese: utenti... -2

New York, 26 apr. - Intanto il mobile continua a essere fondamentale per il colosso, visto che i guadagni da pubblicità sono arrivati per il 91% dai telefonini. "Investiamo affinché i nostri strumenti siano usati in modo positivo, ma allo stesso tempo dobbiamo continuare a costruire strumenti per tenere le persone connesse, rafforzare le nostre comunità", ha detto l'amministratore delegato Mark Zuckerberg nel corso della conferenza stampa che ha seguito la pubblicazione dei conti.

Ancora una volta Zuckerberg ha cercato di tranquillizzare gli investitori dopo lo scandalo Cambridge Analytica e le critiche per la diffusione di fake news e per l'uso dei dati personali degli utenti. Il gruppo ha anche annunciato un piano di buyback da 9 miliardi di dollari.