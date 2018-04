Facebook stupisce, utili e ricavi sopra attese: utenti crescono

New York, 26 apr. - Quella di oggi sembra essere la prima notizia positiva, dopo mesi di crisi per Facebook. Il social network ha messo a segno conti sopra le attese sia negli utili che nei ricavi, con un numero di utenti attivi in costante crescita: i risultati hanno spinto il titolo verso l'alto con guadagni fino al 5%.

Nel dettaglio nel periodo concluso il 31 di marzo, Facebook ha messo a segno ricavi per 11,97 miliardi di dollari rispetto a 8,03 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso, con un rialzo del 49%. Il risultato è sopra le attese degli analisti che erano ferme a 11,41 miliardi di dollari.

Ma a stupire sono anche gli utili per azione adjusted: sono stati di 1,69 dollari ad azione, rispetto a 1,04 dollari ad azione del 2017, in rialzo del 63%. Il consensus era fissato a 1,35%. Gli utili invece sono stati di 4,99 miliardi di dollari, contro 3,069 miliardi del 2017.

C'è poi tutta la questione delle spese in conto capitale, che sono state di 2,81 miliardi di dollari, abbastanza contenute e in linea con quelle degli anni passati. Passando invece al numero degli utenti attivi, il colosso ha visto quelli mensili crescere del 13% in un anno arrivando a 2,2 miliardi; quelli giornalieri sono saliti sempre del 13% a 1,45 miliardi di persone.

