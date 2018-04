Wall Street: indici in forte calo dopo trimestrali sotto attese

New York, 24 apr. - Gli indici a Wall Street proseguono in forte calo. Il Dow Jones cede oltre 500 punti, preparandosi a terminare la quinta seduta di fila in rosso: non succedeva dal marzo del 2017.

I motivi che mettono sotto pressione la borsa americana sono principalmente due. Ci sono i Treasury: in particolare il decennale che ha visto il rendimento toccare la soglia psicologica del 3%. Non succedeva dal gennaio del 2014. La tendenza mostra che l'inflazione sta continuando a salire cosa che potrebbe far aumentare il passo dei rialzi dei tassi alla banca centrale americana.

Il secondo motivo sono i conti trimestrali deludenti, in particolare quelli di Alphabet, che in questo momento perde oltre il 5%. Male anche Caterpillar, Coca Cola, Travelers e 3M, che continuano a perdere terreno. In questo momento il DJIA cede 563,53 punti, il 2,30%, a quota 23.885,16. L'S&P 500 perde 48,15 punti, l'1,80%, a quota 2.622,14. Il Nasdaq Composite segna un -151 punti, il 2,13%, a quota 6977.10. Il contratto del petrolio giugno al Nymex ha ceduto l'1,4%, chiudendo la seduta a 67,70 dollari al barile.