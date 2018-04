Trump minaccia l'Iran, Macron promette un nuovo accordo -3

New York, 24 apr. - Nonostante l'ottima relazione tra i due, punti di divergenza ci sono sul cambiamento climatico, su Gerusalemme (dove Trump vuole trasferire l'ambasciata Usa d'Israele) e su dazi. In campo commerciale Macron si è detto "fiducioso" che un accordo verrà trovato anche perché "l'eccesso di capacità di acciaio e alluminio non arriva dalla Ue", che vuole esserne esonerata in modo permanente e non solo temporaneo. Sulla Siria i due leader sono uniti dall'impegno a volere completare la lotta contro l'Isis. "Mi piacerebbe portare a casa i nostri soldati" ma prima si deve completare il lavoro sul campo, ha detto Trump che insieme a Macron e Theresa May ha diretto un raid aereo contro Damasco (accusata di un presunto uso di armi chimiche).

Mentre Macron si prepara a incontrare Vladimir Putin a Mosca il mese prossimo, Trump si prepara ad accogliere a Washington Angela Merkel. Con il cancelliere tedesco non verrà mostrato lo stesso affetto esibito con Macron. Anche perché lei farà di tutto per salvare l'accordo sul nucleare iraniano e per ottenere quello che la Ue chiede sui dazi.