Trump minaccia l'Iran, Macron promette un nuovo accordo -2

New York, 24 apr. - In vista di quella scadenza, Macron ha aperto la porta a un "nuovo accordo sull'Iran", un accordo "che funzioni, che coinvolga non solo i partner Ue e i leader iraniani ma anche quelli della Regione, incluse la Russia e la Turchia". Nel precisare che l'intenzione non è quella di "distruggere ma costruire" su quanto già esiste, il presidente francese ha fornito quattro pilastri di un nuovo framework considerato "l'unico modo per trovare stabilità": oltre al blocco delle attività nucleari iraniane fino al 2025, come previsto dal cosiddetto Joint Comprehensive Plan of Action, serve fare in modo che "nel lungo periodo non ci siano attività nucleari iraniane, si metta fine alle attività balistiche nella Regione e si creino le condizioni per una soluzione politica volta a conterene l'Iran in Yemen, in Siria, in Iran e in Libano".

Per Macron, "la Francia non è naive in merito all'Iran. Abbiamo un sacco di rispetto per il popolo iraniano ma non vogliamo ripetere gli errori del passato". Anche Trump non vuole commettere quelli di cui secondo lui si sono macchiate le precedenti amministrazioni, anche in tema di Corea del Nord per la quale "non ci sono concessioni" anche se si avvicina il potenziale incontro tra lui e Kim Jong Un (diventato "onesto" da "pazzo").

La ricetta di Macron per salvare il salvabile - e fare contento Trump - è contenere il ruolo dell'Iran nella regione. Restano tuttavia da definire i dettagli e le tempistiche di questo ipotetico nuovo accordo "su cu lavorare". Prima di una conferenza stampa congiunta, il presidente Usa aveva detto di sentirsi "vicino a capirci l'uno con l'altro" sul tema. "E' un peccato che non siamo solo noi due a negoziare per il resto del mondo", aveva detto Trump prima della conferenza nella quale si è detto "onorato" di considerare "amico" il presidente francese, con cui ha scambiato baci, abbracci e strette di mano. (Segue)