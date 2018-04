Trump minaccia l'Iran, Macron promette un nuovo accordo

New York, 24 apr. - Uno ha fatto la voce grossa. L'altro ha preferito toni più pacati per continuare a coltivare la sua relazione speciale con il padrone di casa e allo stesso tempo portare avanti gli interessi dei partner della Ue. Si inquadrano così i colloqui tra Donald Trump ed Emmanuel Macron sull'Iran.

Durante la prima visita di stato della sua amministrazione, quella che ha visto protagonista il presidente francese, il leader americano è tornato ad attaccare Teheran: "Se ci minaccia, pagherà un caro prezzo come pochi hanno fatto". E nel caso in cui gli Usa - come ha più volte ipotizzato - si ritireranno dallo storico accordo sul nucleare siglato nell'estate del 2015, l'Iran è stato avvertito: "Se rilancerà il programma nucleare, avrà grossi problemi come mai li ha avuti prima d'ora".

Criticando il ruolo di Teheran in Medio Oriente ("è dietro a ogni problema"), Trump è tornato a tacciare come "terribile", "ridicola", "folle", che sta "andando a pezzi" e che "non sarebbe mai dovuta esserci" l'intesa sottoscritta dagli Usa di Barack Obama insieme agli altri membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu (Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania e l'Iran. In cambio di uno stop all'arricchimento dell'uranio, l'Iran si è visto rimuovere sanzioni drocaniane ma a Trump la soluzione trovata non basta. Per questo ha più volte minacciato il ritiro degli Stati Uniti e il ritorno alle sanzioni, decisioni che dovrà prendere entro il 12 maggio prossimo. (Segue)