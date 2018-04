Misiani (Pd): fase nuova, basta con le chiusure pregiudiziali

Roma, 24 apr. - "Oggi si è aperta una fase oggettivamente nuova, di fronte alla quale bisogna deporre le armi e abbandonare chiusure pregiudiziali sterili e dannose". Lo ha dichiarato in una nota Antonio Misiani, senatore Pd.

"L`Italia - ha aggiunto l'esponente democratico - ha il quarto debito pubblico al mondo, ha bisogno di un governo e ne ha bisogno in tempi rapidi. Dopo cinquanta giorni di balletti, veti e controveti, l`ipotesi M5S-Lega è deragliata. In questa situazione, nessuno può permettersi il lusso di giocare al `tanto peggio, tanto meglio` eccitando le tifoserie a colpi di hashtag. Tantomeno possono farlo coloro che in questi mesi hanno eretto il Pd a perno della tenuta democratica del Paese di fronte all`Europa. Abbiamo il dovere di renderci disponibili ad un confronto nel merito dei problemi, a partire dai temi posti da Martina e delle proposte del nostro programma elettorale. Europa, agenda sociale, lavoro, democrazia rappresentativa".

"Questi sono i temi su cui dobbiamo sfidare i nostri interlocutori. Nella consapevolezza - ha concluso Misiani - che nessuno ha la verità in tasca, che non esistono punti di caduta predeterminati e che la nostra stella polare deve rimanere il merito, non le logiche di mero posizionamento politico".