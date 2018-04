Unicef: 500.000 bambini colpiti dalla siccità in Afghanistan -4

Roma, 24 apr. - Tra le province colpite, Bagdhish, Bamyan, Daykundi, Ghor, Helmand, Kandahar, Jawzjan, Nangarhar, Nimroz, Nuristan, Takhar e Uruzgan presentano priorità critiche per quanto concerne la nutrizione, l`acqua e l`assistenza igienico-sanitaria.

In tredici province, su un totale di 34, si sono verificate meno del 30% delle precipitazioni medie annue nel periodo ottobre 2017 - fine febbraio 2018.

L'UNICEF Afghanistan chiede ulteriori 10 milioni di dollari per rispondere ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Questo comprende: fornire acqua sicura a 200.000 persone e assistenza in materia di igiene, compresi i prodotti per il trattamento dell'acqua e i kit igienici; raggiungere 65.000 bambini con assistenza nutrizionale essenziale salvavita: provvedendo all`approvvigionamento e al preposizionamento di forniture nutrizionali essenziali; potenziando i servizi di nutrizione d'emergenza attraverso team fissi e mobili specializzati in nutrizione in grado di fornire contemporaneamente servizi sanitari più ampi; rafforzando lo screening tra le comunità e l`orientamento dei bambini malnutriti verso strutture indicate per fornire cure il più rapidamente possibile; potenziando il programma di integrazione di vitamina A per i bambini delle province colpite dalla siccità.

L'UNICEF invita inoltre tutte le parti in conflitto a garantire un accesso sicuro alle famiglie che hanno bisogno di servizi sanitari essenziali e agli operatori umanitari affinché raggiungano i bambini e le famiglie che hanno bisogno di aiuti salva vita.