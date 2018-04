Unicef: 500.000 bambini colpiti dalla siccità in Afghanistan -3

Roma, 24 apr. - L'UNICEF e i partner del cluster nutrizione stimano che sia necessaria un'assistenza nutrizionale d'emergenza per 92.000 bambini e 8.500 donne in gravidanza e allattamento. Le stime dell'UNICEF mostrano inoltre che, tra luglio e dicembre 2018, circa 121.000 bambini gravemente malnutriti di età inferiore a cinque anni e 33.000 donne in gravidanza e allattamento potrebbero aver bisogno di servizi nutrizionali salvavita.

Il gruppo di lavoro guidato dall'UNICEF che si occupa di acqua e servizi igienico-sanitari (WASH) ha indicato che circa 875.000 persone potrebbero aver bisogno di assistenza nei prossimi 3-6 mesi. L'UNICEF e i partner stanno intensificando le loro attività per rispondere all'emergenza nutrizionale e alle esigenze per il WASH.

Si stima che 100 famiglie del distretto di Bala Murghab, a Badghis, siano state costrette a trasferirsi ad Herat per trovare un lavoro alternativo a causa del fallimento delle coltivazioni e per accedere all'acqua potabile. La situazione è ulteriormente complicata, a causa dell'escalation del conflitto che spesso si verifica in questo periodo dell'anno, che porta a un aumento degli sfollamenti e a una riduzione dell'accesso per gli operatori umanitari.

