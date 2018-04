Unicef: 500.000 bambini colpiti dalla siccità in Afghanistan -2

Roma, 24 apr. - "La priorità è prevenire il deterioramento della situazione, rispondendo ai bisogni dei bambini e delle famiglie nelle zone più colpite", ha dichiarato Adele Khodr, rappresentante UNICEF in Afghanistan. "I bambini di tutto il paese si trovano già ad affrontare numerose sfide e ora devono far fronte a quest'ultima minaccia per la loro vita", ha aggiunto Khodr.

"Prevenire la malnutrizione è già una priorità in Afghanistan", ha detto Khodr. "Dobbiamo fare in modo che i bambini e le famiglie abbiano accesso al cibo nutriente, all`acqua potabile e ai servizi sanitari di cui hanno bisogno. L'impatto della malnutrizione può durare per tutta la vita, e per questo è fondamentale identificare e trattare ora i bambini a rischio", ha aggiunto Khodr.

Il governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan ha istituito una task force di emergenza siccità per coordinare e allineare la risposta in tutti i settori, tra cui istruzione, nutrizione, acqua, servizi igienico-sanitari, sicurezza alimentare e agricoltura. (Segue)