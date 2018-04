Unicef: 500.000 bambini colpiti dalla siccità in Afghanistan

Roma, 24 apr. - L'inverno estremamente asciutto ha colpito 22 province dell'Afghanistan e minaccia ora di avere un impatto negativo sulla vita di un milione di persone, mentre altre due milioni potrebbero sentirne gli effetti nei prossimi mesi: è quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Unicef.

L'impatto della siccità non potrebbe verificarsi in un momento peggiore, poiché i casi di malnutrizione acuta grave - malnutrizione stagionale - aumentano in media ogni anno di circa il 25% nei mesi estivi. Circa 1,6 milioni di bambini e 443.000 donne in gravidanza e allattamento soffrono di malnutrizione in tutto l'Afghanistan.

L'insicurezza alimentare e il ridotto accesso all'acqua potabile stanno cominciando a far sentire i loro effetti nelle 10 province più colpite, dove il 20-30% delle fonti d'acqua sarebbe arido. L'impatto sui bambini potrebbe essere devastante, dato che in queste aree esistono già alti tassi di malnutrizione. Senza cibo nutriente adeguato e acqua sicura da bere, così come per le condizioni igienico-sanitarie, la salute dei bambini non potrà che peggiorare.

(Segue)