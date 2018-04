Anzaldi (Pd): vogliono far fare a Martina la fine di Bersani

Roma, 24 apr. - "E ora spunta la votazione dell'eventuale contratto di governo M5s-Pd da parte degli iscritti di Rousseau, la piattaforma gestita da Casaleggio che per il Garante della Privacy ha commesso illeciti nel trattamento dei dati personali e può permettere il tracciamento del voto. Dopo le arroganti parole di Di Maio al termine dell`incontro con Fico, peraltro gravemente irrispettose delle prerogative del presidente Mattarella a proposito di andare a votare, è sempre più chiaro che chi guida il Movimento 5 stelle vuole far fare a Martina la fine dello streaming di Bersani. Un film già visto". Lo ha scritto su Facebook il deputato del partito democratico Michele Anzaldi.

"Intanto abbiamo scoperto - prosegue Anzaldi - che per Di Maio i gruppi M5s contano 338 parlamentari: in realtà sono 331 (222 alla Camera e 109 al Senato). Come si arriva a 338? Di Maio conta anche i 7 furbetti di Rimborsopoli che stanno nel gruppo Misto e si era impegnato a cacciare del parlamento. Altro che 'via le mele marce', sono ancora tutti perfettamente integrati nel Movimento 5 balle".