Malan: un governo M5S-Pd sarebbe una beffa per il Paese

Roma, 24 apr. - "Sarebbe una beffa per il paese se dovesse nascere un governo M5S-Pd. Andrebbe contro le indicazioni del voto del 4 marzo e si tradurrebbe in un aumento degli sbarchi sulle nostre coste, tasse per famiglie e imprese per pagare il reddito di cittadinanza o come si voglia chiamarlo, una serie di interventi per miliardi e miliardi di euro senza coperture che porterebbero il paese a grandi falcate verso il crac". Lo ha dichiarato in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia.

"L`auspicio - ha proseguito l'esponente azzurro - è che presto questo scenario disastroso svanisca all`orizzonte e si apra a un esecutivo di centrodestra con il sostegno di chi in Parlamento ha a cuore l`interesse degli italiani che attendono da troppo tempo che si affrontino i problemi e le urgenze in tema di economia, immigrazione, sicurezza, lavoro".