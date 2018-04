F. Boccia: Pd-M5S, facciamo prevalere i contenuti sugli istinti

Roma, 24 apr. - "Si è appena chiusa una giornata costruttiva, in cui le aperture al confronto del segretario Pd, Maurizio Martina, e del leader M5S, Luigi Di Maio, sono un elemento molto positivo". Lo ha dichiarato in una nota Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera.

A giudizio dell'esponente di Fronte democratico (l'area guidata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano) "ora che il tavolo è aperto, tocca alla politica. Senza pregiudizi, da entrambe le parti, dobbiamo lavorare insieme nel merito delle principali questioni. Sono convinto che nel Pd ci sarà un confronto serio; abbiamo il dovere di far prevalere il merito e la politica sui pregiudizi e sugli istinti. Questo vale per entrambi i partiti, Pd e M5S", ha concluso Boccia.