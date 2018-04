Alfano domani a Bruxelles per discutere del futuro della Siria

Roma, 24 apr. - Due giorni di impegni in sedi multilaterali per il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano. Come si legge in una nota della Farnesina, Alfano sarà domani a Bruxelles per prendere parte alla conferenza ministeriale sulla Siria dal titolo: "Supporting the future of Syria and the Region".

Si tratta di una tappa importante del processo di rafforzamento della proiezione politica dell`UE nel teatro siriano, che ha la duplice dimensione di foro di discussione politica e di conferenza dei donatori, con tre sessioni separate: politica, regionale e umanitaria. La riunione, articolata in tre sessioni plenarie, aprirà alle 9.00 all`Europa Building e si concluderà alle 18.00.

Il giorno dopo, il capo della Farnesina si recherà a Parigi per prendere parte alla Conferenza ministeriale sulla lotta contro il finanziamento al terrorismo. L`incontro si terrà alla sede dell`OCSE e si svolgerà dalle 10.15 alle 18.00.