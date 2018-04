FdI: Di Maio-Di Battista con Renzi e Boschi? Dovranno nascondersi

Roma, 24 apr. - "La miglior difesa è l`attacco, una massima pienamente assorbita da Luigi Di Maio il quale non sapendo come giustificare la possibile alleanza con Renzi e l`odiato Pd se la prende con Salvini, reo di rimanere coerente con gli elettori di centrodestra che a milioni hanno votato candidati dei tre partiti della coalizione. Una fiducia concreta che si materializza in un esercito di parlamentari votati da tutti gli elettori di centrodestra e che vale molto più delle proposte di tradimento avanzate dai 5 stelle". E` quanto ha dichiarato in una nota il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera Fabio Rampelli.

"Noi - ha aggiunto - non dovremo vergognarci di nulla, Di Maio e Di Battista, quando faranno l`alleanza con Renzi e la Boschi, dovranno andarsi a nascondere".