Facebook rende note linee guida interne su ciò che è pubblicabile

Roma, 24 apr. - Facebook rende pubbliche le linee guida interne che utilizza per decidere cosa si può pubblicare sul social network e, per la prima volta, dà agli utenti il diritto di fare appello contro le decisioni dell'azienda sui singoli post. Lo rende noto la stessa società di Menlo Park.

"Per anni - si legge in una nota - abbiamo avuto degli standard della comunità che spiegavano cosa poteva trovare spazio su facebook e cosa non veniva ammesso. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti pubblicando le linee guida interne che utilizziamo per applicare quegli standard. E, per la prima volta, diamo agli utenti il diritto di fare appello contro le nostre decisioni sui singoli post, per i quali sarà possibile richiedere una seconda opinione quando si ritiene che abbiamo commesso un errore".

"Abbiamo deciso di pubblicare queste linee guida interne - spiega la società fondata di Mark Zuckerberg - per due ragioni. Per prima cosa, le linee guida aiuteranno le persone a capire come prendiamo le decisioni su questioni delicate. Inoltre, questi dettagli renderanno più semplice per tutti, inclusi gli esperti di diversi settori, darci un feedback per migliorare le linee guida e, con il tempo, le decisioni che prendiamo".