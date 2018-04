Trump: 7.000 mld spesi in Medio Oriente per nulla, ora basta

New York, 24 apr. - "E' imbarazzante. Abbiamo speso 7.000 miliardi di dollari in Medio Oriente per nulla. Niente. Meno di niente. E quando voglio progetti infrastrutturali [negli Stati Uniti], quando voglio costruire scuole e molte altre cose, o mettere a posto un'autostrada, mi dicono che dobbiamo stare attenti ai soldi. Gli Stati Uniti non continueranno a pagare". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo francese, Emmanuel Macron, alla Casa Bianca. I Paesi nella regione, ha aggiunto Trump, "dovranno pagare".