Statali, Furlan: grande affermazione Cisl nelle elezioni Rsu

Roma, 24 apr. - "Grazie ai lavoratori per la grande affermazione nelle elezioni Rsu. La Cisl è il primo sindacato in importanti settori pubblici e soprattutto è l'organizzazione che è cresciuta di più in tutti i comparti della pubblica amministrazione e della scuola".

E' quanto scrive su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando con soddisfazione i dati ormai quasi definitivi dello elezioni per il rinnovo delle Rsu di pubblico impiego, sanità, scuola, università, ricerca.