Konchalovskij: Alisher Usmanov è il nostro Lorenzo il Magnifico

Mosca, 24 apr. - Grande successo di pubblico anche in ambasciata d'Italia a Mosca per Andrei Kochalovskij. Al regista, attualmente al lavoro per un film su Michelangelo, il capomissione Pasquale Quito Terracciano lo ha insignito dell'onorificenza di cavaliere all'ordine al merito della Repubblica, e lo ha accolto a Villa Berg dove la moglie Karen Lawrence Terracciano ha fatto gli onori di casa.

Il regista ha sottolineato quanto è importante la relazione culturale che lega la Russia all'Italia, tracciando un parallelo tra i nostri Rinascimento e umanesimo e l'attuale periodo che vede in Russia munifici mecenati, pronti a investire nella cultura: "Alisher Usmanov è il nostro Lorenzo il Magnifico", ha dichiarato Konchalovskij davanti al pubblico, composto tra gli altri anche da Massimo Ranieri e dai vertici del cinema Rai.

Konchalovskij ha poi ricordato l'importanza di aver girato il film su Michelangelo in lingua italiana. "Mi avevano proposto un film su Michelangelo in lingua inglese, in precedenza, ma lo rifiutai. Mi sembra assurdo che un esponente tanto importante della cultura italiana, parli in una lingua straniera".