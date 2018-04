Tutela di orsi e lupi, centrodestra deposita ddl in Senato

Roma, 24 apr. - La tutela e la conservazione dell'orso bruno e del lupo grigio lupus canis (lupo grigio), per migliorare la convivenza con l'uomo attraverso il controllo delle nascite e senza ricorrere all'abbattimento salvo casi particolari, sono al centro di un disegno di legge presentato al Senato dalla senatrice trentina di Forza Italia Donatella Conzatti. Con la proposta, cofirmata dai senatori Elena Testor, Giancarlo Serafini e Andrea De Bertoldi, si mira a uniformare la legge italiana alla Direttiva europea 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.

"La coesistenza tra l'uomo e l'animale - afferma Conzatti - si realizza elaborando strategie che permettano a entrambi di coesistere pacificamente, senza che nessuno si senta minacciato. Nelle Alpi Marittime, Alpi Cozie, nelle Alpi Centrali italiane, Alpi Orientali, nell'Ossola-Val Grande, in Lessinia e nelle Dolomiti la presenza dell'orso bruno e del lupo grigio necessita di particolare attenzione affinche' non degeneri in problema e noi riteniamo importante adeguare la normativa a quella europea". "Occuparsi di carnivori significa, infatti - aggiunge - occuparsi di persone oltre che di animali, agricoltori e pastori che sono le parti interessate ad affrontare il rischio della presenza sul territorio dei carnivori".