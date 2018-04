Fraccaro (M5s): Pd converga sui temi, fiducia in Di Maio e Fico

Roma, 24 apr. - "Per Salvini viene prima Berlusconi degli italiani. Il M5s mette al centro l'interesse nazionale e chiede al Pd convergenze sui temi. Come abbiamo detto sin dall`inizio proporremo un contratto vincolante che sarà comunque votato dagli iscritti. Non rinunceremo mai alle nostre battaglie: vogliamo cambiare il Paese. Massima fiducia nel nostro candidato premier Luigi Di Maio e nel presidente Roberto Fico che sta conducendo le consultazioni". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il Questore anziano di Montecitorio Riccardo Fraccaro.