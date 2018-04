Trump: presto via dalla Siria, ma dobbiamo finire il lavoro

New York, 24 apr. - "Mi piacerebbe andar via" dalla Siria, ma "voglio farlo solo dopo aver finito il lavoro. Comunque riporterò i soldati statunitensi a casa relativamente presto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo francese, Emmanuel Macron, dopo il loro incontro alla Casa Bianca.

"Abbiamo quasi finito il nostro lavoro" nella lotta "contro l'Isis in Siria e Iraq". "E abbiamo fatto un lavoro che nessun altro è stato in grado di fare" ha detto Trump, affermando poi di "voler lasciare un'impronta duratura" per "non dare all'Iran accesso diretto al Mediterraneo".