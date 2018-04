Alfie: ospedale Liverpool starebbe valutando ritorno a casa

Roma, 24 apr. - Il giudice dell'Alta Corte di Manchester avrebbe chiesto all'Alder Hey Hospital di Liverpool di valutare se è possibile riportare il piccolo Alfie Evans a casa: è quanto riporta il tabloid britannico The Sun, dopo che il bambino - che soffre di una rara malattia neurodegenerativa - è sopravvissuto al distacco dall'apparecchio per la ventilazione artificiale decisa ieri dai medici.

Nessun accenno è tuttavia stato fatto alla possibilità di trasportare il piccolo in Italia, malgrado un'eliambulanza e un aereo siano già pronti per poter trasferire Alfie a Roma, come peraltro richiesto più volte dai genitori.