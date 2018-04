Guerini (Pd): bene governo su cittadinanza ad Alfie

Roma, 24 apr. - "La dolorosa vicenda del piccolo Alfie chiama i singoli e le comunità a una profonda riflessione su questioni delicatissime che coinvolgono le coscienze, la professione medica, il ruolo del diritto. E non può non coinvolgere anche la funzione e i compiti della politica. In questo contesto è condivisibile e apprezzabile la scelta del governo di concedere ad Alfie la cittadinanza italiana al fine di consentire la possibilità di esperire tutte le strade percorribili per la sua cura e di sostegno alla sua famiglia". Lo afferma Lorenzo Guerini, parlamentare del Pd.